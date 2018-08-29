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bebek Başkan Erdoğan’ın hatırasıyla büyüyecek

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Ayşe Betül bebek Başkan Erdoğan’ın hatırasıyla büyüyecek
'ta yaşayan (41) ile Selahattin Kıransoy, 2014'te evlendi. Çift, evliliklerini çocukla taçlandırmak istedi. Doktor doktor gezen çift, 'çocuğunuz olmaz' denilince tüp bebek tedavisine başladı. Defalarca kaz olumsuz tedaviye rağmen anne Zehra Kıransoy, sonunda normal yolla gebe kaldı. 5 Haziran 2018'te Zonguldak'a giden Başkan Erdoğan ile hatırasını anlatan anne Zehra Kıransoy, "Cumhurbaşkanımız Zonguldak'a geldiğinde yol kenarında bekliyordum. O sıra altı aylık hamileydim. Kendisi beni gördü, miting otobüsünü durdurarak beni araca aldı. Özel konuğu olarak bizi iftarda ağırlamıştı. Kendisine kızımın ismini koymasını istemiştim. Adını koydu. Büyüdüğünde ve ömür boyu hatırlatabileceğim bize bir anı oldu" diye konuştu.
'RİSKLİ BİR GEBELİKTİ'
Zonguldak ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru Pınar Menderes Turhan, "Zehra hanımın. bir gebeliği mevcuttu ancak kadın doğum uzmanlarımız başka bir merkeze sevk etmeden hastanede gebeliğini takip ettiler" dedi.
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Ayşe Betül bebek Başkan Erdoğan’ın hatırasıyla büyüyecek
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