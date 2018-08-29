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Fatih’te korkutan yangın İstanbul Fatih'te Yedikule Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre binanın elektrik tesisatının eski olması nedeniyle elektrik saatlerinin bulunduğu pano bir anda alev aldı.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 08:04