Genç opera sanatçısının tümörü Türkiye’de temizlendi

Ülkesi Kazakistan
'da şan ve opera eğitimi alırken daha 16 yaşında yeteneğiyle sahnelere çıkmaya başlayan Rakat Yessimbek'in hayatı, kemik kanser
i teşhisiyle alt üst oldu. Agresif bir şekilde büyüyen tümör kısa süre içinde Rakat'ı yürüyemez hale getirdi. Kazakistan'da yapılan kemoterapiye rağmen tümör büyümeye devam etti. İstanbul
'da kanserli bacak kemiğine ameliyat sırasında yerinden çıkararak radyoterapi uygulandı ve temizlenip tekrar yerine takıldı. Rakat şimdi yürüyor, tekrar sahnelere çıkmak ve konser vermek için gün sayıyor. Çiftçi Aybek- Sara Mazbeyev çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Rakat'ın en büyük hayali uluslararası bir opera sanatçısı olmak. Beş ay önce Rakat, okula gitmek için evden çıkmaya hazırlanırken bacağında şiddetli bir ağrı hissetti. Rakat'a yapılan muayene ve tektikler sonucunda kötü huylu kemik kanseri (osteosarkom) teşhisi konuldu. Üstelik kanser sol bacağındaki en büyük ve güçlü kemik olan ve vücudu taşıyan femurdaydı.Rakat'ın tedavisi için hızla kemoterapiye başlandı. Ancak tedaviden önce 8 santim büyüklüğünde olan femur kemiğindeki tümör, 11 santime ulaştı. Türkiye
'da Rakat'ın tedavi sürecini yürüten Liv Hospital
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer, "Gerçekleştirmesi zor ama sonrası hastamız için en faydalı olabilecek biyolojik rekonstriksiyon seçeneğini uygulamaya karar verdik. Ameliyatta tümörlü kemiği etrafındaki dokularla birlikte çakırdık. Daha sonra tümörlü dokuyu kemikten ayırdık. Geride kalan kemik parçasına radyoterapi uygulandı ve kemik dokudaki tümör temizlendi. 3 ay sonra da yardımsız yürüyebilecek" diye konuştu.