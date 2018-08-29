İstanbul polisinden definecilere şok baskın

İstanbul
polisi bazıları müzelerde dahi bulunmayan toplam değeri 1 milyon liralık tarihi eser ele geçirdi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarihi eser kaçakçılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 500 yıllık iki el yazması Kuran-ı Kerim, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen toplamda 712 sikke ve dört parça altından takı seti ele geçirildi. Ön yüzünde Yunan Mitolojisi Tanrıçası Athena, arka yüzünde ise baykuş tasviri bulunan 10 sikkenin Grek Zafer Parası olduğu ve savaşlardan sonra ödül olarak dağıtıldığı belirtildi. 15.Yüzyıl'a ait olduğu değerlendirilen geometrik mavi yazı karakterli ve altın yaldız işlemeli el yazması iki Kuran-ı Kerim'in benzerlerine müzelerde dahi rastlanılmadığı ifade edildi. Define kazılarak bulunduğu belirlenen tarihi eser sikkelere el konuldu. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olan eserleri satamadan suçüstü yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı.