KPSS önlisans başvuru işlemleri başladı - 2018 ÖSYM KPSS önlisans başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS önlisans sınavı başvuruları bugün başladı. Devlet memuru olmak isteyen önlisans mezunlarını ilgilendiren sınav için başvuru alımları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans başvuruları nasıl ve nereden gerçekleştiriliyor? İşte o detaylar!?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS önlisans başvuru ücreti 60 TL olarak belirlendi.

28 Ağustos tarihinde başlayan ödemeler, 12 Eylül 2018 tarihinde son bulacak. Ücret ödeme için son gün ise, 13 Eylül 2018 tarihi olarak belirlendi.

Geç başvuru günü ise 26 Eylül 2018. Geç başvuru ücretinin de aynı gün içerisinde ödenmesi gerekmekte olup 90 TL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Ücretlerin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde:

- T.C. Ziraat Bankası,

- Akbank,

- Türk Ekonomi Bankası (TEB),

- Deniz Bank,

- Kuveyt Türk PTT,

- Halk Bankası.

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KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

KPSS önlisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayıp 130 dakika sürecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.).

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e- İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e- İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan

"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.