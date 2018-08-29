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? - 2018 Yaz tatili ne zaman bitiyor? açıkladı...

Ağustos ayının son günlerine girmemiz ile beraber, ? sorusu veliler ve öğrencilerin cevabını en çok merak ettiği soruların başında yer alıyor. Bir yandan tatilin tadını çıkartan öğrenciler öte yandan da yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. (), 2018-2019 eğitim öğretim dönemine ilişkin takviminde okulların açılma tarih bilgisini paylaştı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 29.8.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 16:13
Okullar ne zaman açılacak? - 2018 Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB açıkladı...

Veli ve öğrenciler sorusunun yanıtını merak ediyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. ? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin o detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'DEN OKUL ÖNCESİ UYUM EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

, okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

''Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."

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