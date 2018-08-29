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borusunu yemek tıkayan genç öldü

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Soluk borusunu yemek tıkayan genç öldü
'te, geçtiğimiz cuma yemek yerken, borusu tıkanan (18), tedaviye alındığı hastanede, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 24 Ağustos Cuma akşamı Körkün Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber akşam yemeği için sofraya oturan Harun Reşit Köşker, iddiaya göre, boğazına takılan yemek nedeniyle nefes almakta zorluk çekti. Soluk borusu tıkandığı için baygınlık geçiren Köşker, ailesinin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Köşker, dün sabah yaşamını yitirdi. Harun Reşit Köşker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kurumu'na götürüldü.
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Soluk borusunu yemek tıkayan genç öldü
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