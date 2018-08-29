YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçları sorgulama işlemleri

YKS sınavı sonrası aldıkları puan neticesinde üniversite tercihlerini yapan adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda sorgulama işlemlerini yapıyor. 7 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından başvurularının alındığı üniversite tercihleri, 14 Ağustos tarihinde son bulmuştu. Bu tarihten itibaren YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını yapan binlerce aday, gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuç sorgulama sayfasından ilan edilecek sonuçlar öncesi adayların konu ile ilgili araştırması da iyice yoğunlaştı. Peki, ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2018 YKS üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı. Sınav sonuçları konusunda ÖSYM'nin resmi açıklaması bulunurken, tercih sonuçlarına yönelik olarak bir açıklaması bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz senelerdeki sonuç açıklanma tarihleri göz önüne alındığında, tercih sonuçlarının 28 Ağustos ile 1 Eylül 2018 tarihleri arasında açıklanmasını ön görmek mümkün. Sonuçlar genellikle tercih işlemlerinden 15 gün sonra açıklanıyor.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ ( SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI )

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2018 ÜNİVERSİTE EĞİTİM DÖNEMİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK'ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018.

Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.