İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız ile ilgili Başsavcılıktan flaş açıklama!

İstanbul Bağcılar'da dün annesine verilmek üzere babasından alınan 10 yaşındaki küçük Yağmur'un görüntüleri gündem olmuştu. Görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan açıklama geldi.

Başsavcılık açıklamasında; "Bazı basın yayın organlarında yer alan Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur.

"ANNESİNE GERİ TESLİM EDİLMEMESİ ÜZERİNE…"

Bakırköy 7. Aile Mahkemesinin kararı ile velayeti annesine verilen habere konu çocuğun belirli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasına karar verildiği, belirli günlerde babasına teslim edilen küçüğün annesine geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatı ile Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

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