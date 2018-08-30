Muş’ta 250 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Sünnet şöleninde palyaçolar ve animasyon gösterileri eşliğinden eğlenen çocukların kirvesi ise, Belediye Başkanı Feyat Asya oldu.

Lale Vadisi Parkında düzenlenen şölenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Ülke olarak birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu gün burada 50 çocuğumuzun önemli günde şahitlik ederek mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Başkan Asya," sünnet bir erkeğin hayatındaki önemli dönüm noktalarında biridir. Tabi bu hem dinimizce, hem tıbben, hemde geleneğimize göre de yıllarca yapılan törelerdir. Bu töreleri hep birlikte 250 çocuğumuzun kirvesi olmanın onurunu yaşıyorum. Allah bu birliğimiz ve beraberliğimizi bozmasın . 15 Temmuzda Meydanda gösterdiğimiz o cesaret zulme ve zalime karşı 26 Ağustoslarda 1071 ruhunu ayni yaşatıyoruz ve bu meydanda da beraber mutlu olmamızın, beraber mesut olmamızın çocuklarımızın mutluluğuna da şahit olmamızda en tabi hakkımızdır" diye konuştu

Muş Valisi Aziz Yıldırım'da yaptığı konuşma da , "Muş Belediyesinin yaptığı güzel bir faaliyet örnek bir hareket, örnek bir davranış belirterek inşallah bundan sonrada ayni tür davranışlar ona benzeyen güzellikle ortaya konulur "dedi

Bunda sonraki faaliyete de belki bir toplu nikah olabildiğini aktaran Vali Yıldırım," Allah nasip ederse böyle bir organizasyon toplu nikaha katılacak gençlerimiz içinde yeni bir dünya evine girecek olan gençlerimiz için hep beraber nikah şahitliğini yaparız .Muşlu kardeşlerimize hepinizin huzurunda nikah kıyarız onları yeni bir hayata başlatırız hep birlikte " diye konuştu

Tabi ki sünnet bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutuğunu aktaran Vali Yıldırım ,"erkekliği ilk adım. Sonraki adım askere gitmek. Bir sonraki adım evlilik, bu arada işe başlamak bir iş sahibi olmak. Bunlar hepsi özellikle gençler için, çocuklarımız için aşılması gereken bir takım merhalelerdir. Hayatın devam etmesi süresi içiresinde ola gelen hadiselerdir. Ve her birine biz törenler yaparız, şölenler yaparız, kına geçeleri yaparız, düğünler yaparız. Bu akşamda Başkanımız 250 çocuğumuzu ve onların ailelerini böyle bir şölen için bir araya getirdi. Bu çok güzel bir şey inşallah bundan sonra da devam edecektir. Bundan sonraki hayatımızda da, bundan sonraki programlarımızda da dosta düşmana karşı birlik ve beraberliğimiz ortaya koyabilecek bu tür beraberliğimizi mutlaka ortaya koymalıyız. Bu bizi biz yapan bizi var eden bir anlayış bir düşence şeklidir" İfadeler kullandı

Şölen daha sonra mahalli sanatçıları tarafından sergiledikleri müzik şöleni ile devam etti.

Törene Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Belde Belediye Başkanları Daire amerleri ve çok sayada davetliler katıldı.