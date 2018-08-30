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Rusya: Yabancı partnerleri 'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın ABD ve müttefiklerinin, Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilecek olası bir sahte kimyasal saldırıyı bahane ederek, 24 saat içerisinde füze güçlerini Suriye'ye saldırmaya hazır hale getirebilecekleri uyarısında bulunmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, yabancı partnerleri, 'de ateşle oynamamaları konusunda uyardıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 17:28
Rusya: Yabancı partnerleri İdlib'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık!

Moskova'da Suriyeli mevkidaşı 'le ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Yabancı partnerlerimizi 'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık" dedi.

Lavrov, İdlib'deki teröristlerin bölgedeki gerilimi azaltma bölgesini hem Suriye ordusu hem de Rusya'nın Hmeymim askeri üssüne saldırı için kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, Muallim ile Suriye ordusuyla diyaloğa hazır olan silahlı muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunu da ele aldıklarını aktardı.

"BATI BİR KEZ DAHA İDLİB'DEKİ TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARINI ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Rusya'nın Suriye'nin yeniden inşası ve göçmenlerin geri dönmesi konularındaki yardımlarını arttırmaya hazır olduğunu kaydeden Lavrov; "Batı bir kez daha İdlib'deki terörle mücadele operasyonlarını zorlaştırmaya hazırlanıyor. ve Dışileri Bakanlığımız aracılığıyla Batılı partnerlerimizi ateşle oynamamaları konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

Lavrov "Bu çabaları yavaşlatmak için adımlar atılıyor, aşırıcılar ve kendilerini 'Beyaz Miğferler' olarak adlandıran, Batı'ya Suriye'yi vurmaları için bahane olarak kullanılan sahte kimyasal saldırı videolarıyla ünlü provokatörler kullanılıyor. Tek taraflı jeopolitik amaçlarla uğraşmak yerine, Arap ülkelerini, Avrupa'yı, ABD'yi, herkesi daha istikrarlı, barışçıl bir Suriye için çaba göstermeye çağırıyoruz. Bu ülkedeki istikrar Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da güvenliği temin etmek için önemli." açıklamasında bulundu.

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Rusya: Yabancı partnerleri İdlib'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık!
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