Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! - Şans Topu 29 Ağustos çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Şans Topu 29 Ağustos 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 682.366,60 TL devretti. Şans Topu çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 25, 4+1 bilen kişi sayısı 209 oldu.

29 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18'er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 592 bin 187 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 672 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 505 bin 456 lira 43 kuruş aktarıldı.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.