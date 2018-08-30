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'da fabrika yangını

'da bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 06:46

Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de bulunan bir fabrikaya ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip katı atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve deponun tamamını saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerdeki itfaiye komuta merkezlerinden yardım istendi.

Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tuzla'da fabrika yangını
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