Engel tanımadı 150 kez zirve yaptı

Kayseri'de dört aylık iken çocuk felci geçirerek sağ bacağından engelli kalan 57 yaşındaki Mustafa Kılıçarslan, tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştı. Engelli olmasına rağmen başarılı bir dağcı olan Mustafa Kılıçarslan bugüne kadar 150 zirve tırmanışı yaptı. Türkiye'de zirve yapan tek koltuk değnekli dağcı unvanını taşıyan Mustafa Kılıçaslan, "Dünyada ampute olmayanlar dışında yüksek irtifa tırmanışı yapan benden başka koltuk değnekli engelli dağcı görmedim. Ağrı Dağı'na 2, Erciyes'e 16, Süphan'a 2, Demirkazık Dağı'na ise bir kez zirve yaptım" dedi. Kılıçaslan'ın şimdiki hedefi ise Everest'e tırmanmak.

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