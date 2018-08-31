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Engel tanımadı 150 kez zirve yaptı

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Engel tanımadı 150 kez zirve yaptı

'de dört aylık iken çocuk felci geçirerek sağ bacağından engelli kalan 57 yaşındaki , tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştı. Engelli olmasına rağmen başarılı bir dağcı olan Mustafa Kılıçarslan bugüne kadar 150 zirve tırmanışı yaptı. Türkiye'de zirve yapan tek koltuk değnekli dağcı unvanını taşıyan Mustafa Kılıçaslan, "Dünyada ampute olmayanlar dışında yüksek irtifa tırmanışı yapan benden başka koltuk değnekli engelli dağcı görmedim. Ağrı Dağı'na 2, Erciyes'e 16, Süphan'a 2, Demirkazık Dağı'na ise bir kez zirve yaptım" dedi. Kılıçaslan'ın şimdiki hedefi ise Everest'e tırmanmak.

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Engel tanımadı 150 kez zirve yaptı
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