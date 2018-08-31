Milli biniciye 115 bin liralık köpek davası

Milli binici Şöhret İşsever'in köpeği, iddiaya göre 8 Ağustos'ta yürüyüş yaptıkları sırada Hale Er ile 'Şans' isimli köpeğine saldırdı. Er'in bir parmağına dikiş atılırken köpeği iç kanama nedeniyle ölüm tehlikesi geçirdi. Davalı milli binicinin serbest bırakmasıyla saldırıya uğradıklarını iddia eden Er de İşsever hakkında savcılığa şikayette bulunurken uğradığı manevi zararlar için 115 bin liralık tazminat davası açtı. Er'in avukatı İrfan Coşkun, "Olaydan sonra müvekkilimin psikolojisinde olumsuz değişme yaşandı" dedi.

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