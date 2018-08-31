PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PTT personel alımı 2018 sınav sonuçları açıklanma tarihi

PTT yazılı sınav sonuçları internette bireylerin en çok araştırıdğı konu başlıklarından birisi olarak dikkat çekiyor. PTT'de kariyer hedefiyle yazılı ve sözlü sınava giren adaylar, PTT personel alımı sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan alanlar ise bu süreçte başarılı sayılacak. Peki, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar

PTT YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT sınav sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. PTT'nin resmi internet adresi ya da Gazisem üzerinden PTT yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklanacak. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

SINAV SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKECEK?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN?

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.