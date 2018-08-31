Sakarya’da norovirüs alarmı!

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Dönem dönem denizde renk değişiklikleri oluyor. Fakat sürekli bu durumla ilgili çalışmalar yapılıyor. Nüfus yaz dönemi sebebiyle fazla olunca hastaneye kusma ve ishal sebebiyle başvuranların sayısı arttı" diyen Balkanlıoğlu sözlerine şöyle devam etti: " Sonuçta hastalarda yapılan tetkiklerde durumun norovirüs sebebiyle ortaya çıktığı anlaşıldı. Belediyenin şebeke suları kontrol altında ancak vatandaşların kontrolsüz bir şekilde kendi buldukları kuyulardan, çeşme sularından kullanmaları, sebze ve meyveleri iyi yıkamamaları gibi sebeplerle sorunlar yaşandı. Denizde de renk değişmi yaşanınca geçici olarak denize girmek yasaklandı."

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"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NORMALE DÖNECEK"

İshal ve kusma şikayeti artığı anda sağlık bakanlığı uzmanlarını direkt bölgeye gönderiyor ve çalışmalar yapıyor. Denizdeki renk değişimi, ishal ve kusma şikayetlerine bağlı olarak denize girilmesini engelledik. Ancak yapılan çalışmalar sonucu önümüzdeki günlerde normale dönecek.