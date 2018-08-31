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Ünlü işadamının eski eşi fidye için kaçırıldı

ABD’nin en zengin Türk işadamlarından ’nın eski eşi ’ı Florida’nın West Palm şehrinde fidye için kaçıran ve tutukland

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Ünlü işadamının eski eşi fidye için kaçırıldı

Chobani yoğurt firmasının kurucusu ünlü Türk işadamı 'nın eski eşi Florida'nın West Palm şehrinde fidye istemiyle kaçırıldı. Polis tarafından yakalanan fidyeciler ve tutuklandı. Alınan bilgilere göre geçtiğimiz pazartesi günü Mustafa Gençoğlanoğlu, Ayşe Giray'ın evinde boya-badana yapıyordu. Bu sırada Gençoğlanoğlu, kadına şok tabancasıyla 5-6 el ateş edip bayılttı. Ardından Giray'ı, suç ortağı Murat Ekdi ile önceden kiraladığı eve götürdü. Zanlılar kendine gelen Ayşe Giray'ın eline daha önce 3 kişinin vurulduğu olayda kullanılan tabancayı tutuşturarak tehdit etti. 4 milyon dolar ödememesi halinde polise şikayette bulunmakla korkuttu. Banka hesabında istedikleri kadar parası olmadığını söyleyen Giray, bankadaki 2.5 milyon doları hesaplarına aktarabileceğini söyleyince zanlılar kadınla birlikte bankaya doğru yola çıktı. Banka memuruna ölümle tehdit edildiğini belirtince Ayşe Giray'ı banka yetkilileri güvenli bir odaya aldı ve polise haber verdi. Dışarıda bekleyen ve kadının vezneden ayrıldığını görünce olay yerinden araçla kaçmaya çalışan Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu ise polis tarafından yakalandı ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçmişte psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ayşe Giray, Chobani şirketine rakip olan Yunan şirketi Fage'in gizli formülünü 30 bin dolar vererek ele geçirdiğini iddia ettiği için eski eşi Ulukaya ile davalık olmuştu. Giray, kurulurken sermaye sağladığını ve şirketin yüzde 53'ünün kendisine ait olduğunu da ileri sürmüş ancak Ulukaya, bu iddiayı reddetmişti.

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Ünlü işadamının eski eşi fidye için kaçırıldı
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