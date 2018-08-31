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2018 tercih sonuçları açıklandı! - YKS tercih sonuçları üniversite giriş yerleri sorgulama!

tercih sonuçları için 2 milyon öğrenci geri sayıma başladı. Yüksek Öğretim Kurulu Sınavı bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. Tercihler ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında 'nin resmi sitesinden gerçekleştirildi. Tercih sonuçlarını merak içinde bekleyen adayların en çok merak ettiği soruların başında YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyor. Daha önce ÖSYM tarafından sonuçlarının 'ta açıklanacağı söylenmiş ancak sonuçlar 2 gün erken açıklanarak 'ta açıklanmıştı. Bu durum YKS sınavına girip tercih yapan adayları büyük bir heyecan içine soktu. Tercih sonuçlarının merak içinde açıklanmasını bekleyen adayların YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki araştırmaları artmaya başladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Peki 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den gelen bilgiye göre YKS tercih sonuçları açıklandı. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgula! İşte tüm bu sorularınızın yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.8.2018 01:52 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 01:52
2018 YKS tercih sonuçları açıklandı! - ÖSYM YKS tercih sonuçları üniversite giriş yerleri sorgulama!

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin heyecan içinde beklediği tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Daha önce sınavının 'ta açıklanacağı belirtilmişti. Ancak verdiği tarihten 2 gün önce açıklayarak adaylara sürpriz yapmıştı. KPSS sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesinden 'ta açıklanmasından sonra gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını arttırdı. Konuyla ilgili yine en doğru ve güvenilir bilgileri Sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz. İstediği üniversite de öğrenimlerini sürdürmek isteyen adayların 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını merak içinde bekliyorlar. Peki ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS tercih sonuçları sorgula! İşte tüm detaylar...

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarını açıklanacağı tarihi merak içinde bekliyorlar. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren adaylar ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyorlardı. ÖSYM'den gelen son dakika bilgisine göre YKS tercih sonuçları açıklandı.

2018 ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA!

2 milyon civarında öğrenci nefesleri tuttu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına geri sayım başladı. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler YKS tercih sorgulama sonuçlarına bu sayfadan ulaşabilirler.

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2018 YKS tercih sonuçları açıklandı! - ÖSYM YKS tercih sonuçları üniversite giriş yerleri sorgulama!
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