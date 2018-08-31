Zafer Bayramı’na giden Yaren’in acı sonu

İzmir Buca'dan Gaziemir yönüne giden İsmail Madenci
yönetimindeki otomobil dün sabah 05.00 sıralarında, çevre yolunun sağ şeridinde durdu. Arkadan gelen H.Y. yönetimindeki yabancı plakalı TIR, duran otomobile çarptı. Araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü İsmail Madenci'nin kızı Gülbeyaz Madenci ile onun arkadaşı Yaren Uzuntepe yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaren Uzuntepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madenci'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Sürücü İsmail Madenci karakolda verdiği ifadesinde kızı Gülbeyaz ile arkadaşı Yaren'i Ankara
'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları için Adnan Menderes
Havaalanı'na götürdüğünü söyledi.