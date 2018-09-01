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’ körlüğe çare olabilir

Bilim insanları milyonlarca görme engelli hastaya umut veren ışığı algılayabilen ‘’ geliştirmeyi başardı. Üç boyutlu yazıcıyla geliştirilen yapay gözün kişiye görme yetisini geri kazandırması bekleniyor

Giriş Tarihi: 1.9.2018
‘Biyonik göz’ körlüğe çare olabilir
ABD'nin Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları önemli bir adıma imza atarak dünyanın ilk ünü geliştirdi. Yapay göz üzerinde çalışan araştırma grubu, 3D yazıcıyla geliştirilen biyonik göze ışık sensörleri ekleyerek ışık değişikliklerini algılayabilen yapay göz küresi oluşturmayı başardı. Advanced Materials dergisinde yayımlanan makaleye göre, uzmanlar ilk olarak yarım cam küre üzerine gümüş mürekkep ekleyerek gözün formunu oluşturdu. Sonraki aşamada ise küreye yerleştirilen sensörlerle gözün ışığı algılaması sağlandı. Henüz çalışmanın çok başında olduğunu belirten araştırmacılar, bir sonraki çalışmalarında daha yumuşak bir doku malzemesi kullanarak geliştirilen yapay küreye daha fazla ışık reseptörü ekleyeceklerini kaydetti. Üç boyutlu yazıcıyla geliştirilen yapay gözün başarılı olması halinde kör veya kısmen görüş kaybı yaşayan insanlara yeniden görme yeteneği kazandıracağı belirtiliyor. Biyonik gözlerin genellikle bilim kurgu ürünü olarak düşünüldüğünü söyleyen çalışma yazarlarından Michael McAlpine, artık bunun mümkün olduğunu ve yakın gelecekte biyonik gözlerin kullanılabileceğini kaydetti. Bir ilki başaran grup, daha önce de 3D teknolojisini kullanarak 'biyonik kulak' ve 'biyonik deri' işlevi gören elektronik kumaş da geliştirmişti. DIŞ HABERLER
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‘Biyonik göz’ körlüğe çare olabilir
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