Sahte imza attı yeğeni ve ağabeyini ortada bıraktı

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan ve yüzde 84 engelli raporu bulunan Orhan Zar, vefat eden babasından kalan Karaköy'deki dükkânın 4'te 1 oranında mirasçısıydı. İddialara göre erkek kardeşi Burhan Zar, ağabeyinin hissesini sahte imzayla boşandığı eşi Melike B.'ye devretti. Orhan Zar bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU"

Elindeki tek gelir kaynağı da kardeşinin kendisini dolandırması sonucu elinden alındığını ifade eden Orhan Zar, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle kirasını uzun süre süre ödeyememesi nedeniyle ev sahibinin hacizle mallarına el koyduğunu, oğluyla beraber diyaliz merkezine gidip geri döndüğünde evinin boşaltıldığını gördü. Eşinin de yüzde 52 engelli olduğunu ve halen Bakırköy'de bir hastanede bipolar kişilik bozukluğundan tedavi gördüğünü ifade eden Orhan Zar, 13 yaşındaki oğluna yalnız başına bakmaya çalışıyor.

Evladıyla birlikte sokakta kalan Orhan Zar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan destek almak üzere başvurularda bulundu. Yaklaşık bir hafta boyunca bir vakfın yardımıyla barınma ihtiyacını gideren baba ile oğlu, başlarını sokabilecekleri bir çatı arıyor. SABAH'a konuşan Orhan Zar şunları söyledi: "Bunca sıkıntıya rağmen tek dileğim oğlumu okutabilmek, onun eğitimini tamamlamasını sağlamak. Özel öğrenme güçlüğü olmasına rağmen derslerinde çok başarılı. Yaşadıklarımız kolay şeyler değil. Ama oğlum buna rağmen derslerinde çok başarılı. Onunla gurur duyorum" dedi.

Meliha BALAMAN