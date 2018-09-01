Sancaktepe'de korkutan yangın

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ARACIN TAMAMINI SARDI

Olay saat 08.30 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 JC 7734 plakalı aracın sürücüsü Ali Okçu aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Araç çalışmayınca sürücü ikinci defa kontağı çevirince araçta dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Okçu kendini araçtan atarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.