70 yaşındayım böyle cihaz görmedim

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyüne Kurban Bayramı ziyareti için gelen Serkan Demirel, köy muhtarının talebi üzerine köy için tanıtım filmi hazırlamaya başladı. Bu kapsamda köyün farklı yerlerinde çekim yapan Serkan Demirel, drone ile görüntü aldığı sırada hayvan otlatan bir vatandaşı gördü. Köy merasında hayvan otlatan Hasan Demir, üzerine geldiğini düşündüğü drone'a elindeki iple karşılık vererek yerinden kalktı ve kaçmaya başladı. Hasan Demir'in ilk kez gördüğü drone'a karşı verdiği tepki ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'GÜZEL BİR ANI OLDU'

Kurban Bayramı'nda drone ile yapılan çekim sırasında verdiği tepki ile bir anda gündem olan 70 yaşındaki Hasan Demir, ne olduğunu anlamadığını ve drone'u görünce bir anda tepki verdiğini belirtti. Kurban Bayramı'nın birinci günü hayvanları otlatırken cihaz geldiğini söyleyen Hasan Demir, "Drone gelince mallar ürktü. Ben de malların peşinden geldim. Korktum. Köye geldim malları bağladım. 10 dakika sonra Serkan Demirel geldi yanıma. Benim korktuğumu anlamış zaten. Ben ona drone'un ne işe yaradığını sordum. Bu tanıtım cihazı dedi. Ben 70 yaşındayım ve daha önce böyle bir cihaz görmedim. Korkunca köye gittim. Serkan Demirel yanıma geldi. Beraber çay içtik. Serkan Demirel bunun tanıtım cihazı olduğunu, korkacak durum olmadığını söyledi. Serkan'a durumu anlattığı için teşekkür ettim. Helalleştik geldi, gitti. Kurban Bayramı'nın birinci günü başımdan böyle bir olay geçti. Bizler için güzel bir anı oldu yani" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ, HELALLİK ALDI

Kurban Bayramı'nda tatile gelen Serkan Demirel ile birlikte köyün tanıtım filmi için video çekmesini rica ettiğini anlatan Sırakonak Köyü Muhtarı İdris Can ise, bu amaçla çekim yaptıklarını kaydetti. Çekimleri yaptıktan sonra Hasan Demir'in köyünde oturan bir kızın kendi köylerini de çekmeleri konusunda ricacı olduklarını söyleyen Can, "'Bizim köyün de çekimlerini yapar mısınız?' diye ricacı olan kızın ricasını kabul ettik. Özel olarak o köye Serkan Bey'i çekim yapmaya gönderdim. Çekim yaparken hayvanları gördük. Hayvanları çekerken baktık bir vatandaş oturuyor. Acaba bu kim diye merak ettik. Yaklaşınca Hasan abi olduğunu gördük. Drone yaklaşınca Hasan Abi tepki vermeye başladı. biz de üzerine fazla gitmek istemedik. Çekimi sonlandırdık. Sonradan Serkan'ı gönderdim. Kendisiyle görüştü. Kendisini korkutma amacımızın olmadığını söyledi. Kendisinden özür diledi. Helallik aldı. Böylelikle Hasan abi de tanınmış oldu" diye konuştu.