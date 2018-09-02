Hayme Ana, 737. Göç Şenlikleri’nde anıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Milletvekilleri ve diğer protokol mensuplarının Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etmesi ile başlayan anma programı tören alanında devam etti. Tören alanında Kur'an tilaveti sonrası Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Adına Türk tarihinde türbe yaptırılan ilk kadın olduğunu belirten Vali Nayir, "Hayme Ana adına 737.'si düzenlenen geleneksel göç şenliği ve anma törenlerimiz için Bir Cihan İmparatorluğunun ilk çadırlarının kurulduğu kutlu yayla Domaniç Çarşamba yaylasına hoşgeldiniz şerefler verdiniz. Her sene bu zamanlar Kütahya'mız, iki güzelliği bir arada yaşamaktadır. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tanımladığımız ilimizde bu iki özelliğine ait yıl dönümlerini peş peşe kutlamaktayız. Bugün Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Hayme Ana'mızı anıyoruz.. Her yıl kutladığımız bu şenlikler bize tarihimizin derinliklerini ve köklerimizi hatırlatmaktadır" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmasında, "Bundan bir hafta evvel 26 Ağustos Türk Milletine ardına kadar açan şanlı zaferi bahşeden Malazgirt'teydim. Bugün ise o açılan kapıdan Anadolu'ya giren ve sonrasında 600 yıllık bir Cihan Devletinin temellerini atacak olan Kayıların Anası Hayme Ananın ebedi istirahatgahı olan Domaniç'teyiz. Hayme Anamızın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737. Kez gerçekleştirilen bu şenlikler, sahip olduğumuz köklü gelenek ve göreneklerimizin hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihimizin en açık ispatlarıdır. Hayme Anamızın ismi kendi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır Türklerde aile, yuva birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bize anavatan Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ninesi olan Devlet Ana olarak anılan Hayme Hatun gibi. Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Bunun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a vazo hediye etti. Etkinlikte, Folklor gösterileri, Mehteran gösterileri, Kılıç Kalkan Gösterileri, Atlı Okçuluk gösterileri etkinlikler sonrası Söğüt'e temsili göç yürüyüşü yapıldı.