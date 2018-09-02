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Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı trafik kazasında öldü

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı trafik kazasında öldü

'de Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanlığı'nı yapan Zafer Göçer (45), bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu öldü. Edinilen bilgiye göre, Talas'tan verilen yemek siparişini teslim etmek için dün saat 02.00'de yola çıkan Göçer'in motosikletine, alkollü bir sürücü çarptı. Ağır yaralanan Göçer, ambulansla Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçer, kurtarılamadı. Göçer'in bir süre önce, motosikletli kuryelerin ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması yönünde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Bu arada 'da meydana gelen kazada da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın'ın kullandığı otomobil, Karapınar'da O.G. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Yaralanan Yatkın ve eşi (58), Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nebahat Yatkın, hayatını kaybetti. Yatkın çiftinin, akrabalarının düğününe katılmak üzere 'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı trafik kazasında öldü
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