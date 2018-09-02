Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı trafik kazasında öldü

Kayseri'de Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanlığı'nı yapan Zafer Göçer (45), bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu öldü. Edinilen bilgiye göre, Talas'tan verilen yemek siparişini teslim etmek için dün saat 02.00'de yola çıkan Göçer'in motosikletine, alkollü bir sürücü çarptı. Ağır yaralanan Göçer, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçer, kurtarılamadı. Göçer'in bir süre önce, motosikletli kuryelerin ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması yönünde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Bu arada Konya'da meydana gelen kazada da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın'ın kullandığı otomobil, Karapınar'da O.G. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Yaralanan Yatkın ve eşi Nebahat Yatkın (58), Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nebahat Yatkın, hayatını kaybetti. Yatkın çiftinin, akrabalarının düğününe katılmak üzere Erzurum'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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