Rus uçağı alev aldı THY uçağı geri döndü

RUS havayolu firması Utair'e ait tarifeli bir uçak, Soçi Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak alev aldı. Bazı yolcular hastanelerde tedavi altına alınırken 18 yolcunun durumunun ağır olduğu için yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayın şoku nedeniyle kalp krizi geçiren Soçi Uluslararası Havaalanı görevlisi ise daha fazla heyecan ve korkuya dayanamayınca yaşamını yitirdi. Feci olay yaşanırken aynı havalanına inmek üzere olan THY
uçağı ise son anda Karadeniz üzerinden İstanbul'a geri döndü. Atatürk Havalimanı
'ndan Rusya'nın Soçi kentine saat 01.10'da hareket eden, 107 yolcusu bulunan THY'ye ait uçak, pistin kapalı olması nedeniyle Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönerek Atatürk Havalimanı'na indi.