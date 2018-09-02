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... Tarım Bakanı: "Şarbon paniği yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler"

haberi... Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve ile ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Haseki Hastanemize başvuran 9 kişiden, 8'i taburcu olmuş. Toplamda başvuran 22 kişinin 4'ünde şarbon ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu işletmede 7 tane hastalık şüphesi taşıyan hayvan var. Diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar yerli hayvanlar. Bakanlığımız daha önce de olduğu gibi önlemleri ivedilikle alıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler." dedi.

Giriş Tarihi: 1.9.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 02:03
Son dakika... Tarım Bakanı: Şarbon paniği yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler

ve kaldırılanlan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

"Şarbon paniği yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler"

HASEKİ'YE DE 9 KİŞİ BAŞVURDU

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi.

Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ET TÜKETEBİLİRLER"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında şunları söyledi.

"28 kişi tespit edilmiş, 22 kişi hastaneye ulaşmış. 22 kişinin 13'ü Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 kişi de Haseki Eğim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 6 kişi hemen taburcu olmuş. 4 vatandaşımız da deri şarbonu şüphesi var. Bu hastanemizde 3 kişi de tedbiren tutuluyor.

Haseki Hastanemize başvuran 9 kişiden, 8'i taburcu olmuş. Toplamda başvuran 22 kişinin 4'ünde şarbon ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu işletmede 7 tane hastalık şüphesi taşıyan hayvan var. Diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar yerli hayvanlar. Bakanlığımız daha önce de olduğu gibi önlemleri ivedilikle alıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler."

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Son dakika... Tarım Bakanı: "Şarbon paniği yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yiyebilirler"
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