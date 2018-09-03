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yı vuran adama şok a

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koruma altındaki bir nın vurularak öldürüldüğü yönünde jandarmaya yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucu avlanması yasak olan ayıyı öldüren kişiye 17 bin 455 lira para ası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 16:51
Ayıyı vuran adama şok ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koruma altındaki bir nın vurularak öldürüldüğü yönünde jandarmaya yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

TÜFEKLE VURULDUĞU ANLAŞILDI

Olay yerine giden jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak incelemede, ayının tüfekle ateş edilerek öldürüldüğünün anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı, bölgede yapılan çalışma sonucu ayıyı vuran şahsın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bin 455 lira idari para ası, 16 bin lira tazminat olmak üzere toplam 17 bin 455 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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Ayıyı vuran adama şok ceza
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