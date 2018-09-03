Doğum gününde kazada öldü

Muğla Milas'ta önceki gün karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı Buket Bozkurt (17), doğum gününde hayatını kaybetti. Yurt genelinde dün meydana gelen kazalar ise özetle şöyle:

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü 32 kişi de yaralandı.

Gümüşhane'de otomobil, kamyonete arkadan çarptı. 2 kişi öldü.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi. 2 kişi öldü.

Nevşehir'deki Salcano Kapadokya Dağ Bisikleti yarışmasında Mustafa Karslıoğlu (48) ağaca çarparak öldü.

Antalya Alanya'da devrilen safari cipinde 9 yaşındaki çocuk öldü.

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