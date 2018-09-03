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Doğum gününde kazada öldü

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Doğum gününde kazada öldü

Muğla Milas'ta önceki gün karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı Buket Bozkurt (17), doğum gününde hayatını kaybetti. Yurt genelinde dün meydana gelen kazalar ise özetle şöyle:
Afyonkarahisar-Ankara karayolunda şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü 32 kişi de yaralandı.
Gümüşhane'de otomobil, kamyonete arkadan çarptı. 2 kişi öldü.
Denizli'de otomobil şarampole devrildi. 2 kişi öldü.
Nevşehir'deki Salcano Kapadokya Dağ Bisikleti yarışmasında Mustafa Karslıoğlu (48) ağaca çarparak öldü.
Antalya Alanya'da devrilen safari cipinde 9 yaşındaki çocuk öldü.

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