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Son dakika: te bir kuyumcuya altın getiren kurye gasp edildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 13:49
'te bir kuyumcuya altın getiren kurye, kuyumcu çıkışında gasp edildi. Kuryeden bir buçuk kilo altın çalan silahlı 3 şahıs, kendilerine direnen kuryeyi metrelerce sürükledi.
Olay, Pendik Sülüntepe Mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya altın getiren kurye Abdülcelil Ünal, kuyumcu altın almak istemeyince beraberindeki altınlarla kuyumcudan ayrıldı. Çıkışta kendini takip eden silahlı 3 şahıs tarafından gasp edilen kurye, hırsızlara direnince metrelerce sürüklendi. Hırsızlar yaklaşık 400 bin TL. değerindeki 1 buçuk kilo altını alarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan kurye vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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Son dakika: Pendikte bir kuyumcuya altın getiren kurye gasp edildi
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