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Astsubay polisi öldürdü

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Astsubay polisi öldürdü
'da astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada polis memuru hayatını kaybetti. Ölen polisin gardiyan eşi ve astsubay yaralandı. Olay dün sabah Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre polis memuru Süleyman A. (28) ve eşi Deniz A. ile aynı cezaevinde görevli S. arasında kavga çıktı. Polis memuru Sülayman A. ve Astsubay Aslan S. birbirlerine ateş etmeye başladı. Polis olay yerinde hayatını kaybederken, gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay yaralandı. Hastaneye kaldırılan Deniz A.'nın durumunun iyi olduğu, Aslan S.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi. 'nde infaz koruma memuru olan Deniz A. ile aynı cezaevinde Astsubay olan Aslan S. arasında ilişki olduğu iddia edildi.
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Astsubay polisi öldürdü
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