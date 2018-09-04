Astsubay polisi öldürdü

İstanbul
'da
astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada polis memuru hayatını kaybetti. Ölen polisin gardiyan eşi ve astsubay yaralandı. Olay dün sabah Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre polis memuru Süleyman A. (28) ve eşi Deniz A. ile aynı cezaevinde görevli Astsubay Aslan
S. arasında kavga çıktı. Polis memuru Sülayman A. ve Astsubay Aslan S. birbirlerine ateş etmeye başladı. Polis olay yerinde hayatını kaybederken, gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Deniz A.'nın durumunun iyi olduğu, Aslan S.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi. Maltepe Cezaevi
'nde infaz koruma memuru olan Deniz A. ile aynı cezaevinde Astsubay olan Aslan S. arasında ilişki olduğu iddia edildi.