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'e yı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi tutuklandı

sonucu ölen mizah dergisi sahibi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ş., "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 19:56 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 19:56

Mizah dergisi kurucusu 'in, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazı kişilerce darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden F. Ü, F. B. ve O. D. emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yusuf Ş. ise, Çağlayan'daki 'na getirildi. Şüpheli Ş., savcılık sorgusunun ardından "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren şüpheli Yusuf Ş.'nin tutuklanmasına karar verildi.

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Çağın Türker'e yumruklu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi tutuklandı
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