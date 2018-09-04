Şizofren baba dehşeti

Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde şizofreni baba dehşeti yaşandı. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen 42 yaşındaki baba Mehmet Kaya
, eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar
etti. KOMŞULAR EVE GİRİNCE...
Korkunç olay Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesi'nde Mehmet Kaya'ya ait müstakil evde yaşandı. Kaya ailesinden haber alamayan komşular
ı dün eve girdiklerinde 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Şok yaşayan komşular durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, Çevik Kuvvet
ve sağlık ekibi sevk edildi. 'CİNNET GETİRDİ' İDDİASI
Eve giren ekipler, 3'ü çocuk 5 kişinin tabancayla vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi. Yapılan incelemede cinnet getiren 42 yaşındaki baba Mehmet Kaya'nın, damdaki yatakta yatan eşi Zehra (35) ve çocukları Onurcan (14), Esmanur (5) ve Rabia Kaya'yı (6) öldürüp, intihar ettiğini belirledi. İŞSİZDİ,
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Ailesini katledip, intihar eden Mehmet Kaya'nın şizofreni hastası, işsiz olduğu ve yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi. Çevik Kuvvet ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın önceki gece yaşandığı tahmin ediliyor.