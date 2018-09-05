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düğününde göz kamaştıran takı

'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan ve terörle mücadelede şehit veren Gökçe ailesinin düğününe liderlerinin yanı sıra tabur komutanı, karakol komutanı ve askerler katıldı. 1990 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Agit Gökçe'nin oğlu Barış Gökçe'nin düğününe binlerce vatandaş katılırken, geline düğünde takılan altınlar dikkatleri çekerken, damada araba hediye edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 14:39
Aşiret düğününde göz kamaştıran takı

Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan, Kaşuran, Giravyan lerin yanı sıra yurt dışından gelen akrabaları dünya evine giren yeni çifte unutulmaz bir düğün yaşattı. Kürtçe, Türkçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylar 3 gün, 3 gece sürdü. Düğün alanına asılan dev Türk bayrağı altında çekilen halaylara asker ve polisler eşlik etti. Damada toplam 145 bin Türk lirası, 65 bin lira değerinde bir araç hediye edilirken, geline ise 1 kilo 500 gram altın ile ve 35 bin Türk lirası takıldı. Devlete yakınlığıyla bilinen Jirki aşiretin bu yıl yapılan tüm düğünlerde dolara tepki amacıyla döviz yerine TL takılması çağrısı yapılmıştı. Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman, düğünde yaptığı konuşmada terörle mücadelede devletle el ele verdiklerini belirterek, "Ben Jirki aşiret reisi Tahir Adıyaman, 30 yıldır ben devletle beraberim. O günden beri PKK ile mücadele ediyoruz. Ölüme kadar ben devletimle beraber olacağım. Hepiniz düğünümüze hoş geldiniz" dedi.

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Aşiret düğününde göz kamaştıran takı
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