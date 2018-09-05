Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Mersin'de hareket halindeki yolcu otobüsü yandı

'de hareket halindeki yolcu otobüsü yandı

'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün alev alması üzerine, yolcular tahliye edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 23:26

Alınan bilgiye göre, A A. idaresindeAntalyalya-Van seferini yapan 42 LK 142 plakalı yolcu otobüsü, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi D-400 Karayolu'nda hareket halindeyken, motor kısmında çıktı.

Durumu fark eden şoförün aracı durdurmasının ardından, yolcular tahliye edildi. Kısa sürede tüm otobüsü saran alevler, yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, D-400 Karayolu da bir süre çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, yangından yara almadan kurtulan 35 yolcu, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de hareket halindeki yolcu otobüsü yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN