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afet toplanma merkezi olacak

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Millet Bahçeleri afet toplanma merkezi olacak
Başkan 'ın seçim öncesi müjdesini verdiği ve Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen '' çok amaçlı olarak vatandaşın kullanımına sunulacak. Millet Bahçeleri, deprem riskinin en çok olduğu 7 büyükşehirde aynı zamanda afet ve larda vatandaşların güvenli şekilde kullanabileceği toplanma alanlarına dönüştürülecek. Türkiye Afet Müdahale Planı'na projenin dâhil edilmesiyle birlikte özellikle büyükşehirler afet ve acil durum anında vatandaşların güvenli şekilde afet bölgesinden tahliye edileceği geniş toplanma alanlarına sahip olacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Türkiye genelinde 8 bin 823 toplanma alanı bulunduğunu ilan ederken bunların 2 bin 285'inin 'da yer aldığını açıkladı. Toplanma alanlarını seçerken ulaşım yollarına, konutlara uzaklığını ve kişi başına düşen alanı göz önünde bulunduran AFAD, Millet Bahçeleri'ni de afet sonrası toplanma alanları olarak belirledi.
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Millet Bahçeleri afet toplanma merkezi olacak
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