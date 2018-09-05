Millet Bahçeleri afet toplanma merkezi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçim öncesi müjdesini verdiği ve Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen 'Millet Bahçeleri
' çok amaçlı olarak vatandaşın kullanımına sunulacak. Millet Bahçeleri, deprem riskinin en çok olduğu 7 büyükşehirde aynı zamanda afet ve acil durum
larda vatandaşların güvenli şekilde kullanabileceği toplanma alanlarına dönüştürülecek. Türkiye Afet Müdahale Planı'na projenin dâhil edilmesiyle birlikte özellikle büyükşehirler afet ve acil durum anında vatandaşların güvenli şekilde afet bölgesinden tahliye edileceği geniş toplanma alanlarına sahip olacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), Türkiye genelinde 8 bin 823 toplanma alanı bulunduğunu ilan ederken bunların 2 bin 285'inin İstanbul
'da yer aldığını açıkladı. Toplanma alanlarını seçerken ulaşım yollarına, konutlara uzaklığını ve kişi başına düşen alanı göz önünde bulunduran AFAD, Millet Bahçeleri'ni de afet sonrası toplanma alanları olarak belirledi.