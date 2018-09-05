Müge Anlı sezona yılın habercilik olayıyla başladı!

Müge Anlı'nın peşine düştüğü cinayet Ordu'da işlendi. Ordu'nun Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve köy halkı tarafından çokça sevilen bir kadın olan Şeker Köseoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü ortadan kayboldu. Akrabaları ve tanıdıkları, Şeker Köseoğlu'na 2 gün boyunca ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı araştırmada, 4 büyük ve küçükbaş hayvanıyla birlikte kaybolan Şeker Köseoğlu'nun, evdeki altınlarının da çalındığı, aynı zamanda evinin anahtarının da alındığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu suçlamalar için ne dedi?

EVİNDEN 8 KM UZAKLIKTA ORMANLIK ALANDA…

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Köseoğlu'nun bulunması için özel bir ekip kuruldu. Maktül Şeker Köseoğlu'nun oğlu Recai Köseoğlu annesinin bulunmasını aylardır yakarışlarla beklerken dokuzuncu günün sonunda kara haber aileye ulaştı. Bölgede arama yapan AFAD, emniyet ve jandarma birimleri arama bitirildiği sırada yakınlarının yaşlı kadının cesedini bulduğu haberini aldı. Evinden 8 km uzaklıkta ormanlık alanda bölge halkının arama çalışmalarıyla bulunan yaşlı kadının başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

CEP TELEFONUNDAKİ MÜGE ANLI GÖRÜNTÜSÜ ELE VERDİ



Ordu ve çevresindeki ilçelerde gasp edilip öldürülen 8 kişinin katil zanlısının, cep telefonunda Müge Anlı'nın programından görüntüler bulunduğu ve bu görüntülerde işlenen cinayetin faili olduğu tespit edildi.



BÜYÜK BİR CİNAYET AĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Daha sonra, Ordu Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde gasp edilen iki kişi, büyük bir cinayet ağını ortaya çıkardı. Şeker Köseoğlu'nun evinden çalınan tüfek ve hayvanları Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Çayıroğlu'nun cinayet zanlısı olduğu evinde yapılan aramada ortaya çıktı. Ayrıca bölgede gerçekleşen 8 cinayetin de aynı kişi tarafından işlendiği belirtildi.

Öldürdüğü kişilerin eşyaları evinde bulundu. Ünye'de yakılarak öldürülen Uslu çiftinin de katili Çayıroğlu çıktı. Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Çayıroğlu'nun evinde yapılan aramada, 31 Temmuz günü Akkuş ilçesi Karaağaç Tepesi Mahallesi'ndeki evlerinde tüp gazdan zehirlenerek öldüğü iddiasıyla işlem yapılan Senai Türedi ve Ümit Türedi çiftinden birine ait cep telefonu bulundu. Geçtiğimiz sezon Şeker Köseoğlu'nun katilini arayan Müge Anlı bu sabah ekrana gelen yeni bölümde Köseoğlu ile birlikte, Çayıroğlu'nun 7 kişinin daha katili olduğu, ayrıca hayvan hırsızlığı yaptığını da açıkladı.

Müge Anlı Ordu'daki seri katil dosyasını açıyor!