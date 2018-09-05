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Psikolog annenin 14 yıllık evlat acısı

’nda barda boğazı kesilerek öldürülen ve dosyası 10 yıl sonra kapanan Barış Dönmez’in annesi, 40’ıncı doğum gününde oğluna bir mektup yazdı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Psikolog annenin 14 yıllık evlat acısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü'nden mezun olan Barış Dönmez, 2004 yılında vatani görevine gitmeye hazırlanıyordu. 'ye gitmeden bir gece önce 10 Nisan 2004'te erkek arkadaşlarıyla gittiği 'ndaki barda eğlenirken boğazı kesilerek öldürüldü. Dönmez'in katil zanlısı olarak yakalanan İbrahim B. ve 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 124 duruşmanın görüldüğü davada 160'a yakın tanık dinlendi. 21 Şubat 2014'te görülen davanın son duruşmasında sanık Ömer Faruk Saral hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Barış Dönmez'in annesi psikolog Ayla Dönmez Facebook sayfasında Barış'ın 40. doğum günü için mektup yazdı. Acılı anne, Barış'a hitaben yayınladığı mektubunda özetle şunları yazdı: "Bize kalan seninle yaşadığımız anne baba oğul yaşamını tekrar tekrar anımsamak, anmak, hüzünlenmek ve gülümsemek oluyor. Tabi ki yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor... Barış'ımız seni çok seviyoruz. İyi ki bizim oğlumuz oldun. Seninle yaşadığımız her an için çok teşekkür ediyoruz."

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Psikolog annenin 14 yıllık evlat acısı
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