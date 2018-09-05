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'de nda 76 gözaltı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:35

'nin Pazar ilçesinde 14 adrese düzenlenen nda 76 kişi gözaltına alındı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşa aracılık yaptığı ve yer temin ettiği ileri sürülen 9 iş yeri, 1 otel ve 4 ev olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 9 şüpheli ile mekanlarda bulunan 33'ü yabancı uyruklu kadın ve 3'ü yabancı uyruklu erkek olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı. Şüphelilerden E.P, O.D, N.B, M.K.Y, H.A, Z.A, N.T. ve G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kadınlardan birinde Hepatit C virüsü tespit edilirken, yabancı uyruklu kadınlardan 18'i işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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Rize'de fuhuş operasyonunda 76 gözaltı
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