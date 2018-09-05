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Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

'nin Bekilli ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren zanlı, şehri terk etmeye çalışırken yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 11:36
Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi'ndeki evde Ö.K. (24), eşi Makbule K. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Ö.K, eşini boğarak öldürdü ardından bindiği taksiyle 'ye hareket etti.

Tartışma sesleri üzerine eve gelen çiftin arkadaşları Makbule K'nin cesedini görünce durumu polise bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Makbule K'nin cenazesi, otopsi için Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Ö.K, şehri terk etmeye çalışırken kent merkezi girişinde polis uygulama noktasında yakalandı.

Bir inşaat firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ö.K'nin polise verdiği ifadesinde, "eğlence mekanında çalışan eşini kıskandığını, çıkan tartışma sonucu karısını boğarak öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.

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Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
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