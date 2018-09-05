Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi'ndeki evde Ö.K. (24), eşi Makbule K. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Ö.K, eşini boğarak öldürdü ardından bindiği taksiyle Denizli'ye hareket etti.

Tartışma sesleri üzerine eve gelen çiftin arkadaşları Makbule K'nin cesedini görünce durumu polise bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Makbule K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Ö.K, şehri terk etmeye çalışırken kent merkezi girişinde polis uygulama noktasında yakalandı.

Bir inşaat firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ö.K'nin polise verdiği ifadesinde, "eğlence mekanında çalışan eşini kıskandığını, çıkan tartışma sonucu karısını boğarak öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.