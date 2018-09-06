16 yıldır cezalı havuz

Samsun'da 20 yıl önce yeni valilik binası inşa edilirken önündeki alana da peyzaj çalışmaları kapsamında süs havuzu yapıldı. Ancak şehrin göbeğindeki 900 metrekarelik alan üzerine kurulu havuzda 16 yıl önce bir işçi yaralandı. Cezalandırılan havuz da o tarihten itibaren kullanılmadı. Resmiyette mülkiyeti Milli Emlak'a, kullanım hakkı valiliğe, bakımı Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan süs havuzunu 3 kurum da kabul etmiyor. Turistlerin de ilgisini çeken havuzun durumu, adeta havuz problemine döndü.

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