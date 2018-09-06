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16 yıldır cezalı havuz

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
16 yıldır cezalı havuz

'da 20 yıl önce yeni valilik binası inşa edilirken önündeki alana da peyzaj çalışmaları kapsamında süs havuzu yapıldı. Ancak şehrin göbeğindeki 900 metrekarelik alan üzerine kurulu havuzda 16 yıl önce bir işçi yaralandı. Cezalandırılan havuz da o tarihten itibaren kullanılmadı. Resmiyette mülkiyeti 'a, kullanım hakkı valiliğe, bakımı Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan süs havuzunu 3 kurum da kabul etmiyor. de ilgisini çeken havuzun durumu, adeta havuz problemine döndü.

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16 yıldır cezalı havuz
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