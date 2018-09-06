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Bavuldan "Ball" cinsi çıktı

'daki 'nda, iniş yapan uçaktaki yolculunun bavulunda, güvenlik görevlilerince yılan olduğu fark edildi. Arama yapılan yolcu bavulunda 'Ball' cinsi ele geçirildi. İnternet üzerinden hayvanı satın aldığı öğrenilen kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' uyarınca 1046 liralık cezai işlem uygulandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 18:33
Bavuldan Ball cinsi piton çıktı

'dan 'nın 'na iniş yapan uçaktaki yolculunun bavulunda, güvenlik görevlilerince yılan olduğu fark edildi. Polis ekipleri, ve 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi'ne durumu bildirdi.

PİTON ÇIKTI!

Havalimanına gelen Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, yılanın 'Ball' cinsi olduğunu tespit etti.

Kayıp kadın yılanın karnından çıktı!

PİTON ALINDI, CEZA KESİLDİ

İnternet üzerinden hayvanı satın aldığı öğrenilen kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' uyarınca 1046 liralık cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tehlike altındaki hayvanların korunmasına dair faaliyetler, uluslararası yasal düzenlemelerle yürütülmektedir. Bu kapsamda kurumumuza iletilen şikayetler ve düzenli olarak yaptığımız denetimler doğrultusunda ülkemize ait olmayan ve yasa dışı olarak elde edilen canlı hayvanlar koruma altına alınmaktadır" denildi.

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Bavuldan "Ball" cinsi piton çıktı
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