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'da yüksekliği hesaplayamayan kamyon alt geçide takıldı, yol trafiğe kapandı

Atık kağıt taşıyan kamyon -Maltepe alt geçidine takıldı. Yola dökülen atık kağıt balyaları iki araca zarar verirken yol bir süre çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 13:49
Bayrampaşa'da yüksekliği hesaplayamayan kamyon alt geçide takıldı, yol trafiğe kapandı

Olay, Maltepe Caddesi'nde D-100 karayolu istikametindeki -Maltepe alt geçidinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt taşıyan 34 LH 583 plakalı kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle alt geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle atık kağıt balyaları yola döküldü. Arkadan gelen iki araç yere düşen balyalara çarparak hafif hasar aldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

dan dolayı yol, çift şeritli olarak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken belediye ekipleri yola düşen atık kağıtları kaldırdı. Yol, yaklaşık 1 saatin ardından trafiğe açıldı.

"KIL PAYIYLA ÜZERİME DÜŞMESİNDEN KURTULDUM"

Atık kağıt balyalarının devrilmesi sonucu aracı zarar gören sürücü, "Arkadan geliyordum. Fazla yük vardı. Geçide vurdum. Kıl payıyla üzerime düşmesinden kurtuldum. Ön tamponda biraz hasar var. Yaklaşık bir saattir yol trafiğe kapalı" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da aşırı yüklü kamyon alt geçide takıldı

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Bayrampaşa'da yüksekliği hesaplayamayan kamyon alt geçide takıldı, yol trafiğe kapandı
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