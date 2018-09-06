Egzersiz yapmıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü
'ne göre dünya genelinde bir buçuk milyara yakın yetişkin fiziksel olarak yeterince aktif olmadıkları için ölebilir. WHO'nun öncülük ettiği ve Lancet Global Health dergisinde yayımlanan araştırma, yaklaşık iki milyon katılımcıdan toplanan verilerle yapıldı. HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA
WHO, yeterince spor ve egzersiz yapmayanlarda kalp krizi, demans, kanser
, Tip 2 diyabet hastalıklarına yakalanma riskinin arttığı uyarısında bulundu. Dünya genelinde 2016'da her üç kadından biri ve her dört erkekten biri sağlıklı görülen fiziksel aktivite seviyesine ulaşamadı. Uzmanlar haftada en az 150 dakika
egzersiz yapılması tavsiyesinde bulunuyor. Kuveyt, Suudi Arabistan
ve Irak
, yetişkin nüfusun yüzde 50'den fazlasının hareketsiz bir yaşam sürdüğü ve hastalıklara yakalanma riskinin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. ABD'de yetişkinlerin yüzde 40'ı yeterli oranda egzersiz yapmıyor. Bu oran İngiltere
'de yüzde 36, Çin'de yüzde 14.