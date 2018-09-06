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Egzersiz yapmıyoruz

(WHO), dünya nüfusunun dörtte birinin yeterince egzersiz yapmadığını duyurdu. Hareketsiz yaşam tarzı başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Egzersiz yapmıyoruz
'ne göre dünya genelinde bir buçuk milyara yakın yetişkin fiziksel olarak yeterince aktif olmadıkları için ölebilir. WHO'nun öncülük ettiği ve Lancet Global Health dergisinde yayımlanan araştırma, yaklaşık iki milyon katılımcıdan toplanan verilerle yapıldı.

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WHO, yeterince spor ve egzersiz yapmayanlarda kalp krizi, demans, , Tip 2 diyabet hastalıklarına yakalanma riskinin arttığı uyarısında bulundu. Dünya genelinde 2016'da her üç kadından biri ve her dört erkekten biri sağlıklı görülen fiziksel aktivite seviyesine ulaşamadı. Uzmanlar haftada en egzersiz yapılması tavsiyesinde bulunuyor. Kuveyt, ve , yetişkin nüfusun yüzde 50'den fazlasının hareketsiz bir yaşam sürdüğü ve hastalıklara yakalanma riskinin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. ABD'de yetişkinlerin yüzde 40'ı yeterli oranda egzersiz yapmıyor. Bu oran 'de yüzde 36, Çin'de yüzde 14.
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