Genç kadın, sapık patron yüzünden intihara kalkıştı

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde market işleten, evli, 2 çocuk babası Zeki Bulut, işyerinde çalışan Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırdı. İddiaya göre Zeki Bulut, burada zor kullanarak Ö.D.'yi öptü. Ö.D.'nin saldırısından kurtulan genç kız marketten ayrılıp gittiği evinde durumu ailesine anlattı. Olayın şokuyla bunalıma giren Ö.D., intihar etmek amacıyla Mürefte iskelesinden denize atladı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.D., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.D., tedavisini ardından taburcu edilirken, genç kızın ailesi polise giderek market işletmecisi Zeki Bulut'tan şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Zeki. Bulut, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Zeki Bulut, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanıp, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne konuldu.