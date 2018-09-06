Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

’da şimşekler geceyi aydınlattı

’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

İHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 00:37 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 01:45
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, ard arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul boğazında art arda çakan şimşekler objektiflere yansıdı.

İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle E-5 karayolu, bazı ana arterler ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.

Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece ve öğle saatlerine kadar boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN