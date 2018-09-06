Kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde gökyüzündeki kara bulutlar, çevreyi bir andı sardı. Bulutlar, gündüzü geceye çevirirken kısa süreli sağanak yağışta etkili oldu.

Yetkililerden gelen uyarıların ardından kent genelinde bazı noktalarda yağmur etkisini gösteriyor. Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bölgede kara bulutların getirdiği sağanak yağışta kısa süreli etkili olurken, trafik yoğunluğu oluştu.

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