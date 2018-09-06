Keşfedilen yeni yılan türüne 'Likyalı' adı verildi

Türkiye'de sürüngenler üzerine bilimsel çalışmalar ve bugüne kadar yaptığı 60'ın üzerinde de alt tür keşfiyle tanınan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, Kafkas yılanı olarak bilinen yılanın yeni bir alttürünü keşfetti.

Yeni alttürün Alman meslektaşlarıyla uzun süren müşterek çalışma sonucunda ortaya çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Bayram Göçmen, "Gerek morfolojik, gerekse genetik çalışmalarımız sonuç verdi ve Batı Anadolu'daki Kafkas yılanının yeni bir alttürü olduğunu ortaya çıkardık.

SIRTTAKİ DESEN ÖNEMLİ

Tarihi açıdan Likya bölgesine özgü olduğu için de yeni alttüre 'Lyciensis: Likyalı' adı verilmiştir. Makalesi uluslararası indekslerce taranan (SCI) Zootaxa dergisinde yayımlanmıştır. Likyalı güzel hayırlı olsun. Önceden ülkemizde 32 alttür biliniyordu. Yeni alttür 'Lyciensis' ise Anamur'dan itibaren İzmir'e kadar Güneybatı Anadolu, esas olarak İzmir, MuğlAntalyalya'dan tanımlandı. Alttürlerin ayrımında sırttaki desen önemli. Yeni alttür de sikke halinde tek sıra lekele bulunur" diye konuştu.

