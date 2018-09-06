Meydan çalışması heykele takıldı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki çıkışında trafik akışını sağlayan Kavacık Kavşağı düzenleme çalışması, heykeltıraş Reyhan Çezik'in tescilli heykeli nedeniyle durduruldu. 2016'da Kavacık Meydanı'nda yaptırılan "Her şey bir damla ile başlar" Açık Alan Sanat Çalışması ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin ardından meydandaki 3 bin 500 metrekare alanın tescillendiği ortaya çıktı. Eser alanı olarak tescillenen yerde heykeltıraş Reyhan Çezik'in onayı olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.

'TESCİLLİ ALAN İHLAL EDİLMİŞTİR'

Belediye iş makinelerinin meydana düzenleme için girmesinin ardından tescilli alanın ihlal edildiğini duyuran Çezik, "Burada 5846 sayılı Fikir ve Sanat Kanunu'nun bazı maddeleri ihlal edilmiştir. Yüklenici firmaya bu ihlali anlattıktan sonra çalışma durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.